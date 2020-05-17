Хакеры раскрыли часть компромата на Трампа

https://static.news.ru/photo/71c91100-984d-11ea-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хакеры раскрыли часть компромата на президента США Дональда Трампа, который якобы может помешать ему переизбраться на второй срок в ноябре.

Как сообщает Forbes, группа хакеров, которые называют себя REvil, взломала базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, которую возглавляет юрист Аллен Грабмэн. Ни фирма, ни её глава не связаны с Трампом.

На минувшей недели мошенники вымогали сумму в $21 миллион за компромат на Леди Гагу, Мадонну, группу U2 и других артистов, которые являются клиентами адвокатской фирмы.

Затем взломщики стали требовать $42 миллиона, угрожая опубликовать компрометирующие данные на американского лидера.

По словам самого Грабмэна, хакеры передали ему ссылки с зашифрованными файлами, в которых фигурирует имя Трампа, однако отсутствуют компрометирующие его файлы.

Как ранее писал NEWS.ru, лучшие программисты мира обучаются в России, как и лучшие хакеры. Поэтому все главные киберзлодеи планеты говорят по-русски, заявил в разговоре с журналистами глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.