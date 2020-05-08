Губернатор Нью-Йорка сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c457c3f6-92e1-11ea-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

207 человек погибли от коронавируса в Нью-Йорке за сутки, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, ситуация становится лучше.

Он отметил, что общее число доставленных в больницы снижается, всё меньше пациентов подключают к аппаратам вентиляции лёгких, передаёт РИА Новости.

9 мая врачи госпитализировали 521 заражённого. Политик подчеркнул, что этот показатель приближается к аналогичному в конце марта, тогда как в худшие дни число заражённых в день превышало три тысячи.

Всё ещё ужасающе высокое число жертв — 207. Но это лучше, чем было, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что выявляемость случаев инфицирования коронавирусом в Москве сейчас выше, чем в Нью-Йорке. Об этом 7 мая заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.