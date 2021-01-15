Глава МВД Кубы попал под санкции США

https://static.news.ru/photo/b393aba8-575c-11eb-97d8-fa163e074e61_660.jpg Ласаро Альберто Альварес Касас Фото: MININ

Министерство финансов Соединённых Штатов включило в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса. Причиной стало нарушение прав человека.

Кроме того, в список попало само Министерство внутренних дел островного государства. Перечень лиц и организаций, попавших под ограничения американских властей, размещён на сайте Минфина США.

Накануне американский государственный секретарь Майк Помпео заявил, что власти Соединённых Штатов приняли решение внести Кубу в список стран, спонсирующих деятельность террористических группировок.

По его словам, кубинские власти многократно оказывали поддержки актам международного терроризма. Для этого они предоставляли преступникам убежище.

По данным журналистов, такое решение должно осложнить администрации следующего американского лидера Джо Байдена работу по нормализации отношений с островным государством.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. Сразу после этого Соединённые Штаты ввели против островной страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году занимавший пост президента США Барак Обама признал, что политика Вашингтона в отношении Гаваны неэффективна, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении ограничительных мер. После того как американским президентом стал Дональд Трамп, Вашингтон вернулся к прежнему курсу в отношении Кубы, писал NEWS.ru.