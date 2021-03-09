«Где прозрачность?»: помощники помешали Байдену поговорить с журналистами

https://static.news.ru/photo/0c884704-817f-11eb-9ecc-96000091f725_660.jpgФото: История классической японской литературы/Global Look Press
Президент США Джо Байден в очередной раз не смог пообщаться с журналистами и ответить на их вопросы. Этому помешали его помощники.
Как отмечают американские СМИ, за 48 дней у власти Байден до сих пор не дал ни одной пресс-конференции, что стало рекордным сроком «молчания» для президентов США за последние 100 лет. Однако, очевидно, ему не дают возможности побеседовать с представителями прессы.
Глава Белого дома посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне в присутствии журналистов. В какой-то момент они начали задавать вопросы. В частности, его спросили, есть ли кризис на границе с Мексикой. Однако Байден не успел сказать ни слова — его ассистенты отодвинули представителей прессы в сторону со словами «хватит, ребята».
Эта ситуация попала на видео, которое опубликовал в Twitter журналист Newsmax Бенни Джонсон. На записи видно, как Байден стоит с растерянным видом, словно не понимая, как ему действовать. Джонсон также намекает, что такие моменты отнюдь не соответствуют заявлениям администрации Байдена о прозрачности в действиях.
Это та «освежающая» прозрачность, о которой нам говорили? — пишет Джонсон.
The Media asks Biden if thereâs a crisis at the Border:
Biden stands there looking confused while his handlers chase the reporters out of the room.
Is this the ârefreshingâ transparency we were told about?
Стоит заметить, что предыдущим 15 президентам требовалось в среднем около 33 дней для того, чтобы провести первое общение с прессой. Администрация Байдена обещает, что пресс-конференция состоится до конца марта. Но пока её не было, в СМИ всё активнее муссируются слухи о реальной немощи президента — до выборов главы государства об этом заявлял предшественник Байдена Дональд Трамп, но тогда это списывали лишь на пропагандистские заявления.
Между тем оговорки Байдена на публичных выступлениях отнюдь не добавляют общественности уверенности в его самочувствии. Так, выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим в рядах ВС США, Байден забыл имя министра обороны генерала Ллойда Остина, при том что глава Пентагона стоял рядом. Как писал NEWS.ru, президент назвал его «парнем, который управляет этим подразделением».
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