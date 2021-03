«Где прозрачность?»: помощники помешали Байдену поговорить с журналистами

Как отмечают американские СМИ, за 48 дней у власти Байден до сих пор не дал ни одной пресс-конференции, что стало рекордным сроком «молчания» для президентов США за последние 100 лет. Однако, очевидно, ему не дают возможности побеседовать с представителями прессы.

Глава Белого дома посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне в присутствии журналистов. В какой-то момент они начали задавать вопросы. В частности, его спросили, есть ли кризис на границе с Мексикой. Однако Байден не успел сказать ни слова — его ассистенты отодвинули представителей прессы в сторону со словами «хватит, ребята».

Эта ситуация попала на видео, которое опубликовал в Twitter журналист Newsmax Бенни Джонсон. На записи видно, как Байден стоит с растерянным видом, словно не понимая, как ему действовать. Джонсон также намекает, что такие моменты отнюдь не соответствуют заявлениям администрации Байдена о прозрачности в действиях.