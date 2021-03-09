«Где прозрачность?»: помощники помешали Байдену поговорить с журналистами

https://static.news.ru/photo/0c884704-817f-11eb-9ecc-96000091f725_660.jpg Фото: История классической японской литературы/Global Look Press

Президент США Джо Байден в очередной раз не смог пообщаться с журналистами и ответить на их вопросы. Этому помешали его помощники.

Как отмечают американские СМИ, за 48 дней у власти Байден до сих пор не дал ни одной пресс-конференции, что стало рекордным сроком «молчания» для президентов США за последние 100 лет. Однако, очевидно, ему не дают возможности побеседовать с представителями прессы.

Глава Белого дома посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне в присутствии журналистов. В какой-то момент они начали задавать вопросы. В частности, его спросили, есть ли кризис на границе с Мексикой. Однако Байден не успел сказать ни слова — его ассистенты отодвинули представителей прессы в сторону со словами «хватит, ребята».

Эта ситуация попала на видео, которое опубликовал в Twitter журналист Newsmax Бенни Джонсон. На записи видно, как Байден стоит с растерянным видом, словно не понимая, как ему действовать. Джонсон также намекает, что такие моменты отнюдь не соответствуют заявлениям администрации Байдена о прозрачности в действиях.

Это та «освежающая» прозрачность, о которой нам говорили? — пишет Джонсон.

The Media asks Biden if thereâs a crisis at the Border:



Biden stands there looking confused while his handlers chase the reporters out of the room.



Is this the ârefreshingâ transparency we were told about?



pic.twitter.com/f0jCP284My — Benny (@bennyjohnson) March 9, 2021

Стоит заметить, что предыдущим 15 президентам требовалось в среднем около 33 дней для того, чтобы провести первое общение с прессой. Администрация Байдена обещает, что пресс-конференция состоится до конца марта. Но пока её не было, в СМИ всё активнее муссируются слухи о реальной немощи президента — до выборов главы государства об этом заявлял предшественник Байдена Дональд Трамп, но тогда это списывали лишь на пропагандистские заявления.

Между тем оговорки Байдена на публичных выступлениях отнюдь не добавляют общественности уверенности в его самочувствии. Так, выступая с речью, посвящённой женщинам-военнослужащим в рядах ВС США, Байден забыл имя министра обороны генерала Ллойда Остина, при том что глава Пентагона стоял рядом. Как писал NEWS.ru, президент назвал его «парнем, который управляет этим подразделением».