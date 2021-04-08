«Эпидемия и международный позор»: Байден высказался о вооружённом насилии

https://static.news.ru/photo/0160e662-9893-11eb-9810-96000091f725_660.jpg Фото: Jim West/Global Look Press

Вооружённое насилие в Соединённых Штатах приняло характер эпидемии, заявил президент страны Джо Байден. Он представил меры по ужесточению правил оборота огнестрельного оружия.

Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией. Повторим ещё раз: насилие с применением оружия в этой стране — это эпидемия и международный позор, — сказал он на выступлении в Белом доме.

По его словам, эта ситуация обходится стране в $280 млрд каждый год, каждый день на территории государства «стреляют в 316 человек, <...> и 106 из них умирают». В связи с этим власти должны обеспечить безопасность граждан и остановить «эпидемию».

Сегодня мы предпринимаем шаги с целью противостоять не только связанному с применением огнестрельного оружия кризису, но и тому, что на самом деле является кризисом сферы здравоохранения. Ничего из того, что я собираюсь порекомендовать, никак не повлияет на вторую поправку [к Конституции США, гарантирующую право на хранение и ношение оружия], — подчеркнул он.

Политик отметил, что ни одна поправка к Основному закону «не является абсолютной», однако предлагаемые его администрацией меры не затрагивают конституционные права граждан. Байден призвал запретить штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, а также бороться с оружейным лобби, лишив его поддержки со стороны законодателей, передаёт ТАСС.

Нам также нужно лишить производителей огнестрельного оружия иммунитета, который им предоставляет конгресс. <...> Единственной отраслью промышленности в Америке <...>, которую невозможно засудить, <...> являются производители огнестрельного оружия, — заключил он.

В перестрелках в США регулярно гибнут люди. Так, 8 апреля пять человек, в числе которых двое детей, стали жертвами стрельбы в американском городе Рок-Хилл. За три дня до этого в городе Бирмингем, штат Алабама, при стрельбе погиб по меньшей мере один человек, ещё трое получили ранения. А днём ранее человек погиб при аналогичных обстоятельствах в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

Как писал NEWS.ru, международный рынок вооружений за 2015–2019 годы прибавил 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Экспорт военной продукции больше всего вырос в США (23%) и Франции (72%).