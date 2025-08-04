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04 августа 2025 в 20:29

Эксперт предположил, какие подлодки США могли направить «ближе к России»

Аналитик Кашин: США могли направить ближе к России подлодки «Огайо»

Фото: US Navy/Global Look Press

На вооружении у США есть атомные подлодки типа «Огайо», способные поразить территорию России из любого района, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. По его мнению, о них мог говорить президент США Дональд Трамп, когда сообщил о размещении такого типа судов недалеко от рубежей России.

Атомные подлодки «Огайо», оснащенные межконтинентальными ракетами, способны поразить территорию РФ из любого района. Возможно, именно они несли дежурство в это время в Северном море и получили команду приблизиться на какое-то расстояние. Но мы не можем ни узнать, ни проверить, — отметил Кашин.

Эксперт допустил, что Трамп мог иметь в виду и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами.

Это специально переделанные «Огайо», в которых каждая из 24 ракетных шахт несет семь ракет «Томагавк». Их используют при локальных конфликтах. Возможно, их приблизили к территории РФ, но смысл этого шага не вполне понятен. Хотя это повышает готовность на случай конфликта с Россией, — заключил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Западе испугались нетерпения президента США нетерпеливости Дональда Трампа в украинском конфликте. Обозреватели считают, что такое поведение американского лидера может обернуться выгодой для президента РФ Владимира Путина.

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