Бывший советник главы Пентагона оправдал спецоперацию России на Украине Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности РФ, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Москву не тревожила независимость Украины или ее потенциальное вступление в Евросоюз.

По мнению Макгрегора, Путин положительно оценивал перспективу евроинтеграции Украины. Однако, как отмечает полковник, президент РФ многократно подчеркивал, что его не устраивает расширение Североатлантического альянса на Восток.

Основной причиной начала специальной военной операции РФ на Украине стало нежелание России соседствовать со странами — участницами Альянса, считает Макгрегор. Кроме того, по его мнению, Берлин и Рим опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

[Германия и Италия] опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — NEWS.ru) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России, — рассказал Макгрегор.

Ранее турецкий контр-адмирал в отставке Али Дениз Кутлук дал прогноз, когда концентрация конфликта на Украине начнет спадать. По его мнению, это должно произойти в ближайшие пару месяцев, поскольку Киев несет серьезные потери, поэтому одной из сторон придется пойти на уступки.