Турецкий адмирал рассказал, когда конфликт на Украине пойдет на спад Турецкий контр-адмирал Кутлук: конфликт на Украине начнет спадать в течение двух месяцев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концентрация конфликта на Украине начнет спадать в течение ближайших двух месяцев, после этого обе стороны могут сесть за стол переговоров, спрогнозировал турецкий контр-адмирал в отставке Али Дениз Кутлук. Он подчеркнул, что Киев несет серьезные потери, поэтому одной из сторон придется пойти на уступки, передает ИА SM-News.

Может в течение двух месяцев концентрация конфликта начнет спадать и будут какие-то переговоры. Также будет переговоры по поставкам зерна. Мы будем думать, как достичь мира, как договориться, и у России есть своя логика. У Украины сейчас серьезные потери, так что сторонам придется идти на определенные уступки, — предположил Кутлук.

По его мнению, преимущество будет за той стороной конфликта, которой удастся обеспечить наибольшее военное присутствие в регионе боевых действий. Кутлук усомнился в том, что спецоперация на Украине может перерасти в ядерную войну. Контр-адмирал в отставке напомнил, что Киев не обладает ядерным оружием. Москва, по его мнению, также не решится «нажать на кнопку».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Он призвал коллективный Запад к неотложной и долгосрочной военной поддержке Киева.