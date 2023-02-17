Экс-советник ЦРУ рассказал о «жуткой» концовке конфликта на Украине Экс-советник ЦРУ Рикардс: Байден может направить войска на Украину, начав войну с Россией

Фото: Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

Действия Белого дома могут привести к «жуткому» сценарию событий на Украине, в рамках которого президент США Джо Байден направит войска на Западную Украину, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning. По его мнению, администрация Байдена превратила ситуацию на Украине в «экзистенциальный кризис» для США и НАТО, хотя сама Украина никогда не входила в число жизненно важных интересов Вашингтона.

Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <...> Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас, — говорится в публикации.

Как указывает экс-советник ЦРУ, западная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на победу России. Остановке же поставок вооружения мешает нежелание Джо Байдена потерять лицо, а также «иррациональная ненависть», которую, по словам автора, питают к России ближайшие советники президента.

Ранее официальные лица США в частном порядке подали Киеву сигнал о том, что для продолжения поставок командование ВСУ должно совершить решительный прорыв на поле боя и изменить динамику конфликта в свою пользу. Между тем доля американцев, которые рассматривают конфликт на Украине как прямую угрозу национальной безопасности США, с начала спецоперации существенно сократилась. Растет и число республиканцев, которые считают, что США чересчур активно помогают Украине.