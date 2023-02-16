Newsweek: США послали Украине сигнал об ограниченности западной помощи Newsweek: США дали Украине понять, что западная помощь не будет безграничной

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Официальные лица США в частном порядке подали Киеву сигнал о том, что помощь от Запада не может быть безграничной, пишет Newsweek. Так, профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк считает, что для продолжения помощи командование ВСУ должно совершить решительный прорыв на поле боя и изменить динамику конфликта в свою пользу.

Официальные лица США в частном порядке дали сигнал о том, что западная помощь Украине ограничена, — сказано в материале.

Как отметил профессор политологии Лондонского университета Роб Сингх, доля американцев, которые рассматривают конфликт на Украине как прямую угрозу национальной безопасности США, с начала спецоперации существенно сократилась. Растет и число республиканцев, которые считают, что США слишком активно помогают Украине, хотя количество сторонников финансовой поддержки Украины все еще остается значительным. Кроме того, отмечается, что внутренние критики начнут сомневаться в ведущей роли Вашингтона в оказании помощи, если увидят, что континентальные страны НАТО оказывают недостаточную поддержку Украине или даже расходятся по вопросу необходимости оказания ей помощи.

Ранее китайское издание NetEase сообщило, что Германия затормозила военную поддержку Украины после обмана США: когда Берлин сопротивлялся призывам предоставить Киеву танки Leopard 2, Вашингтон пошел на компромисс и пообещал также отправить свои M1 Abrams. Однако позже Штаты под различными оправданиями перенесли поставки тяжелой техники на конец 2023 года и тем самым «обвели ФРГ вокруг пальца», отмечают авторы материала. При этом выводы о действиях США сделала не только Германия, но и другие страны Европы, которые также начали приостанавливать военную поддержку Украины.