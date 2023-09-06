Экс-лидеру Proud Boys вынесли приговор по делу о штурме Капитолия Экс-лидеру Proud Boys дали 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия

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Бывшего предводителя ультраправой группировки Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио приговорили к 22 годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия, сообщает телеканал CBS. Таким образом данный вердикт суда столичного округа Колумбия в США стал самым суровым по данному делу.

Телеканал напомнил, что сторона обвинения запрашивала для Таррио 33 года тюрьмы.

Несколькими днями ранее суд приговорил другого видного члена группировки Итана Нордина к 18 годам лишения свободы. Этот вердикт стал вторым по строгости.

Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа произошел 6 января 2021 года после митинга в Вашингтоне. Тогда работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли одна из участниц демонстрации, а также полицейский. Еще три человека скончались по причинам, не связанным с насилием. Протестующие пытались помешать процедуре утверждения победы на выборах президента представителя Демократической партии Джо Байдена.

После случившегося палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат политика оправдал.

Ранее Дональд Трамп назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года политическим преследованием. Все последние события являются погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы, отметил Трамп.