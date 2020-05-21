Экс-глава ЦРУ сравнил выход США из Договора по открытому нему с безумием

https://static.news.ru/photo/505e4922-9b95-11ea-80a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава ЦРУ Соединённых Штатов Майкл Хейден назвал безумием решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.

Это безумие. Я был директором ЦРУ, — написал он в Twitter.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Власти США намерены выйти из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.