Экономист объяснил, как США в очередной раз избегут дефолта Экономист Бадалов: США избегут дефолта, снова повысив потолок госдолга

Фото: Courtney Crow/Global Look Press

Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже в Нью-Йорке, США

Несмотря на заявления главы Минфина США Джанет Йеллен об угрозе дефолта, Штаты в очередной раз смогут избежать этого, считает российский экономист Лазарь Баданов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он подчеркнул, что для этого в Вашингтоне снова воспользуются привычным инструментом — повышением потолка государственного долга, которое уже стало элементом политической игры.

Это больше политические игры, нежели экономические инструменты. Потолок регулярно повышают. Если политики в парламенте не договариваются, то Минфин делает свое дело, а потом все совершается постфактум. На это даже можно не обращать внимание, поскольку никакого отношения к дефолту и экономике не имеет, — высказал мнение аналитик.

По его словам, в данный момент объективных причин для объявления дефолта у Вашингтона просто нет, а практика поднятия потолка государственного долга уже давно стала в США регулярным делом, когда к подобной процедуре прибегают практически бесконечно, из-за чего она утратила свою актуальность.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что стране угрожает дефолт, если ФРС не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как и раньше.