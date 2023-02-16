«Для нас ничего не меняется»: политолог о выборах в США Политолог Ордуханян: результаты президентских выборов в США не изменят отношение к России

Фото: Oliver Contreras/Pool/Global Look Press

Джо Байден

Президентские выборы в США, которые состоятся в 2024 году, никак не скажутся на отношениях России и Америки, считает политолог Рафаэль Ордуханян. Он рассказал «Слову и Делу», что сейчас разрыв между странами настолько глубок, что Вашингтон и Москва не смогут найти общий язык даже при смене власти в США, а отношение к России не изменится в лучшую сторону.

Для нас тут абсолютно ничего не меняется. <...> Для нас хороших новостей там не будет. Для нас счастье, если на американских выборах побеждает антироссийский лидер, а не русофоб. Выбор между плохим и худшим, — отметил эксперт.

По словам Ордуханяна, все участники выборов в Америке поддерживают Украину и готовы посылать оружие ВСУ. Американист отметил, что почти каждый кандидат, в том числе бывший губернатор штата Южная Каролина и экс-постпред США Никки Хейли, являются русофобами. Эксперт отметил, что ставленница американского политика Дональда Трампа называет Россию и Китай врагами, поэтому не стоит ждать ничего хорошего, если она придет к власти.

Здесь в той или иной форме действия Хейли будут базироваться на том, чем она занималась в ООН. Ничего хорошего про это сказать нельзя. Но есть и такие моменты, которые могут показаться нам привлекательными и интересными. Например, она является противником абортов. Значит, у нее все-таки есть какие-то представления о морали, принципы. Мы говорим о каких-то вещах, представить которые еще 15 лет назад было бы невозможно. Сейчас мы говорим: «Она против убийства детей, ура!», — заключил Ордуханян.

Американский политический обозреватель Игорь Гиндлер ранее предположил, что республиканская партия США не возьмется за раскрутку Хейли как кандидата в президенты. По словам эксперта, у нее нет узнаваемости, а для американцев это важнее политической программы.