Кейт Сосновски Кейт Сосновски Фото: carlysos3/twitter

Блогер из США Кейт Сосновски опубликовала в своём Instagram фотографию на лесной тропе и поставила геотег «парк озера Окахумпка во Флориде». Свой пост она сопроводила глубокой мыслью о пользе природы для здоровья.

Природа — лучший целитель для всех наших проблем. #ЛюбителиПрироды, — написала она.

Подписчики начали ставить лайки под постом, однако вскоре сестра девушки Карли решила разоблачить обман. Выяснилось, что ни в каком походе блогер не была, а снимки она сделал во дворе собственного дома.

Моя сестра сказала, что собирается в поход... Это наш задний двор, — написала Карли.

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