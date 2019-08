Подписчики начали ставить лайки под постом, однако вскоре сестра девушки Карли решила разоблачить обман. Выяснилось, что ни в каком походе блогер не была, а снимки она сделал во дворе собственного дома.

My sister said she was going hiking.....this is our backyard. pic.twitter.com/LDGhAHNSSp

Её пост быстро стал популярным и собрал свыше 277 тысяч лайков. Комментаторы сразу отметили, что их двор настолько большой, что вполне подойдёт для похода.

В свою очередь Кейси не стала сильно расстраиваться из-за разоблачения и просто изменила подпись к фотографии, передаёт LIFE .

