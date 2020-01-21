Опрос показал, что сторонники Республиканской партии США хотят видеть двух детей Дональда Трампа в числе главных кандидатов в президенты в 2024 году. Речь идёт о старшем сыне главы государства Дональде-младшем, в данный момент управляющем его бизнес-империей, и дочери Иванке, которая трудится на посту неоплачиваемого советника в Белом доме. Результаты исследования показывают, что Трампу удалось преодолеть обвинения в кумовстве и конфликте интересов: консервативные американцы полюбили его детей не меньше, чем его самого, и не возражают против формирования в Америке очередной правящей династии.

В исследовании общественного мнения, проведённом SurveyMonkey для Axios, сторонникам Республиканской партии был задан вопрос, за кого бы они проголосовали на президентских выборах-2024. Больше всего очков набрал нынешний вице-президент Майк Пенс — 40%. Но второй по популярности фигурой (29%) неожиданно оказался сын Трампа Дональд-младший. На третьем месте с 26% расположилась экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а на четвёртом — дочь президента Иванка Трамп с 16%. И если за Майка Пенса выступило в основном старшее поколение, то Трампа-младшего предпочла молодёжь.

По мнению представителей Axios, итоги опроса показывают: за три года у власти Трамп с нуля выстроил бренд своей семьи в Республиканской партии, которая теперь прочно ассоциируется с его именем, хотя поначалу дистанцировалась от него. Обвинения в кумовстве при этом не слишком мешают сплочению республиканского электората вокруг этого нарождающегося политического клана.

Иванка ТрампИванка ТрампChristoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп-младший до избрания своего отца на пост президента держался в тени. Но после того, как тот отстранился от управления семейным бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов, Дональду и его брату Эрику пришлось взять на себя руководство девелоперской компанией. Более того, Дональд-младший превратился в публичную фигуру, продвигающую образ отца и консервативные ценности на различных площадках. В ноябре прошлого года он выпустил книгу «Провокация: как левые культивируют ненависть и хотят заставить нас замолчать». Несложно догадаться, что литературный труд сына Трампа был восторженно принят в консервативной среде, раскол которой с левыми за время президентства нынешнего главы Белого дома только увеличился. Спустя неделю после выпуска книга попала на первое место в списке бестселлеров The New York Times.

Наблюдатели отмечают, что Трамп-младший вписывается в образ настоящего республиканца даже лучше, чем его отец и сестра Иванка. Он увлекается охотой и огнестрельным оружием, а также предпочитает сельскую местность большим городам, в отличие от других членов своей семьи.

Самым обширным и влиятельным политическим кланом Америки считается семья Кеннеди, хотя президентское кресло за всю их историю занимал только Джон Кеннеди. Зато его многочисленные родственники служили и до сих пор служат на высоких постах в Сенате и Палате представителей. Одного из молодых членов клана — конгрессмена Джо Кеннеди, который недавно объявил о выдвижении в Сенат от штата Массачусетс, — называют восходящей звездой Демократической партии.

Вторым по значимости можно считать клан Бушей — среди них было целых два президента: Джорд Буш-старший, отслуживший один срок с 1989 по 1993 год, и Джорд Буш-младший, работавший два срока с 2000-го по 2008-й. В 2015 году замахнулся на Овальный кабинет и брат Буша-младшего Джеб Буш, и хотя его кандидатура поначалу подавала надежды, очень быстро он уступил место более сильным соперникам по праймериз — республиканцам Дональду Трампу, Теду Крузу и Марко Рубио.

К числу политических кланов нередко относят и чету Клинтонов, хотя обе попытки Хиллари Клинтон занять президентское кресло не увенчались успехом, а единственная дочь экс-президента — Челси — не занимается политикой. Сам Билл Клинтон при этом происходит из небогатой провинциальной семьи и вряд ли может похвастаться внушительной политической родословной.

Опрос, проведённый среди сторонников Демократической партии, показывает, что на левом фланге американского общества растёт запрос на молодых кандидатов. Ни один из нынешних фаворитов демократической гонки — Джо Байден, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс — не вошли в топ кандидатов-2024: всем им уже за 70. Зато первое место занял Пит Буттиджич, их более молодой соперник, которому не хватает опыта, чтобы стать кандидатом в 2020 году, но вполне может хватить на следующих выборах. Отдать голоса за него в 2024-ом готовы 30% демократов. На втором и третьем местах — сенаторы Камала Харрис (26%) и Кори Букер (24%).

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