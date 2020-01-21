Опрос показал, что сторонники Республиканской партии США хотят видеть двух детей Дональда Трампа в числе главных кандидатов в президенты в 2024 году. Речь идёт о старшем сыне главы государства Дональде-младшем, в данный момент управляющем его бизнес-империей, и дочери Иванке, которая трудится на посту неоплачиваемого советника в Белом доме. Результаты исследования показывают, что Трампу удалось преодолеть обвинения в кумовстве и конфликте интересов: консервативные американцы полюбили его детей не меньше, чем его самого, и не возражают против формирования в Америке очередной правящей династии.

В исследовании общественного мнения, проведённом SurveyMonkey для Axios, сторонникам Республиканской партии был задан вопрос, за кого бы они проголосовали на президентских выборах-2024. Больше всего очков набрал нынешний вице-президент Майк Пенс — 40%. Но второй по популярности фигурой (29%) неожиданно оказался сын Трампа Дональд-младший. На третьем месте с 26% расположилась экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а на четвёртом — дочь президента Иванка Трамп с 16%. И если за Майка Пенса выступило в основном старшее поколение, то Трампа-младшего предпочла молодёжь.

По мнению представителей Axios, итоги опроса показывают: за три года у власти Трамп с нуля выстроил бренд своей семьи в Республиканской партии, которая теперь прочно ассоциируется с его именем, хотя поначалу дистанцировалась от него. Обвинения в кумовстве при этом не слишком мешают сплочению республиканского электората вокруг этого нарождающегося политического клана.

Иванка Трамп Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп-младший до избрания своего отца на пост президента держался в тени. Но после того, как тот отстранился от управления семейным бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов, Дональду и его брату Эрику пришлось взять на себя руководство девелоперской компанией. Более того, Дональд-младший превратился в публичную фигуру, продвигающую образ отца и консервативные ценности на различных площадках. В ноябре прошлого года он выпустил книгу «Провокация: как левые культивируют ненависть и хотят заставить нас замолчать». Несложно догадаться, что литературный труд сына Трампа был восторженно принят в консервативной среде, раскол которой с левыми за время президентства нынешнего главы Белого дома только увеличился. Спустя неделю после выпуска книга попала на первое место в списке бестселлеров The New York Times.

Наблюдатели отмечают, что Трамп-младший вписывается в образ настоящего республиканца даже лучше, чем его отец и сестра Иванка. Он увлекается охотой и огнестрельным оружием, а также предпочитает сельскую местность большим городам, в отличие от других членов своей семьи.

Самым обширным и влиятельным политическим кланом Америки считается семья Кеннеди, хотя президентское кресло за всю их историю занимал только Джон Кеннеди. Зато его многочисленные родственники служили и до сих пор служат на высоких постах в Сенате и Палате представителей. Одного из молодых членов клана — конгрессмена Джо Кеннеди, который недавно объявил о выдвижении в Сенат от штата Массачусетс, — называют восходящей звездой Демократической партии.

Вторым по значимости можно считать клан Бушей — среди них было целых два президента: Джорд Буш-старший, отслуживший один срок с 1989 по 1993 год, и Джорд Буш-младший, работавший два срока с 2000-го по 2008-й. В 2015 году замахнулся на Овальный кабинет и брат Буша-младшего Джеб Буш, и хотя его кандидатура поначалу подавала надежды, очень быстро он уступил место более сильным соперникам по праймериз — республиканцам Дональду Трампу, Теду Крузу и Марко Рубио.

К числу политических кланов нередко относят и чету Клинтонов, хотя обе попытки Хиллари Клинтон занять президентское кресло не увенчались успехом, а единственная дочь экс-президента — Челси — не занимается политикой. Сам Билл Клинтон при этом происходит из небогатой провинциальной семьи и вряд ли может похвастаться внушительной политической родословной.