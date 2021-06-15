Депутат в США извинилась за сравнение масочного режима с холокостом

https://static.news.ru/photo/1c7f30c0-cdd1-11eb-b4b4-96000091f725_660.jpg Марджори Тейлор Грин Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/GLOBAL LOOK PRESS

Депутат палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сравнила введение масочного режима с холокостом, а потом извинилась за свои слова. Она посетила Мемориальный музей холокоста в Вашингтоне и признала, что допустила оскорбительные замечания. Об этом сообщает BBC News.

По мнению Грин, её слова о холокосте стали ошибкой, совершение которой мучило депутата на протяжении нескольких недель. Подобные сравнения недопустимы, подчеркнула американка.

Слова, за которые пришлось извиняться, политик произнесла в мае. Она выступила с критикой протоколов безопасности, обязывающих депутатов носить маски на заседаниях палаты представителей. Грин сравнила введённые нормы с требованиями к евреям в нацистской Германии.

Она напомнила, что евреев заставляли наносить на одежду специальную отметку — золотую звезду.

И с ними обращались, как с людьми второго сорта, их сажали в поезда и отправляли в газовые камеры. Разрешение не носить маску тем, кто сделал прививку, — это «логотип вакцинации», который можно приравнять к еврейской золотой звезде, — говорила Грин.

Ранее американский магазин шляп в Нэшвилле выставил на продажу нашивки в виде жёлтой звезды с надписью «невакцинированный». Магазин обвинили в антисемитизме, и продавцам пришлось извиняться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По замыслу продавцов, всего за $5 покупатель мог продемонстрировать окружающим, что угнетён коронавирусными ограничениями, прицепив этот значок себе на грудь. В социальных сетях не оценили замысел шляпного магазина. Владельцам напомнили об ужасах холокоста, ведь в 30-е годы этот символ использовали нацисты, чтобы отмечать еврейское население.