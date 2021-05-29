Продавцов шляп обвинили в антисемитизме из-за нашивок в виде жёлтой звезды

Американский магазин шляп в Нэшвилле выставил на продажу нашивки в виде жёлтой звезды и надписью «не вакцинированный». Магазин обвинили в антисемитизме и продавцам пришлось извиняться. Об этом пишет Telegram-канал MASH.
По замыслу продавцов, всего за $5 покупатель
Это наш протест против коронавирусных «фашистских» ограничений, мы опять загоняем себя в концлагерь, — ответили руководство магазина.
Тем не менее им пришлось извиняться.
Напомним, жёлтая звезда или Лата — особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной территории в период Холокоста. Этот знак служил для того, чтобы отличать их в общественных местах.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал COVID-диссидентов. Политик резко высказался о противниках ограничений, которые сравнивают происходящее противниках с сопротивлением нацистскому режиму в стране.