Американский демократ назвал РФ Советским Союзом в разговоре о террористах

https://static.news.ru/photo/ef482798-bae8-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Central.Intelligence.Agency

Демократы в палате представителей Соединённых Штатов Америки потребовали от разведки США отчитаться о якобы «сговоре» Москвы с боевиками террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) против военных Белого дома, заявил 30 июня 2020 года лидер демократического большинства в палате Стени Хойер.

По мнению политика, организованный накануне Вашингтоном брифинг с участием восьми конгрессменов дал им представление только о позиции руководства страны, однако не прояснил ситуацию в самом разведывательном ведомстве. Демократы настаивают на том, чтобы спецслужба предоставила им собственную оценку достоверности информации о контактах Кремля с группировкой, пишет РИА Новости. При этом 81-летний Хойер случайно назвал РФ Советским Союзом. Политик не сомневается, что Кремль по-прежнему вовлечён в ситуацию в Афганистане «в отрицательном ключе».

Ранее газета The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Американский лидер Дональд Трамп якобы был в курсе этого.

Следом за The New York Times 29 июня 2020-го американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с боевиками. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» (запрещённого в РФ) опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Информацию о «сговоре» Москвы с террористами прокомментировал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам «Талибан» за атаки на военных США. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.

Диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что сотрудники посольств России в США и Великобритании получают в свой адрес прямые угрозы после публикации в The New York Times статьи о том, что некое подразделение военной разведки якобы провоцировало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) нападать на военных международной коалиции.