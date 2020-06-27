Исламисты из «Талибана» опровергли сообщения о финансировании разведкой РФ

https://static.news.ru/photo/f3f08f7c-b892-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emran Waak/Xinhua/Global Look press

Участники радикального движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ), опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение. Длящийся 19 лет джихад <...> не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам, Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам официального представителя движения Забиуллы Муджахида, такие слухи распространяются для препятствия уходу американских войск из страны. Также с помощью этой информации власти США намереваются приписать героизм афганцев к иностранным кругам.

Ранее газета The New York Times писала о том, что разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане. К такому выводу представители ведомства пришли, проанализировав 20 убийств в 2019 году.

Как информировал NEWS.ru, появление недостоверных новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях является попыткой оказать психологическое воздействие на российских дипломатов. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.