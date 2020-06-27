Посольство РФ в США заявило об угрозах дипломатам из-за статьи в NYT

https://static.news.ru/photo/937c80a2-b823-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство РФ в США

Диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что сотрудники посольств России в США и Великобритании получают в свой адрес прямые угрозы после публикации в The New York Times статьи о том, что некое подразделение военной разведки якобы провоцировало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) нападать на военных международной коалиции.

Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Baseless and anonymous accusations [published by @nytimes ] of Moscow as mastermind behind killing of U.S. soldiers in Afghanistan have already led to direct threats to the life of employees of the Russian Embassies in Washington D.C. and London. @StateDeptDSS https://t.co/oPoFZRvq3W pic.twitter.com/RMDVBXJynW — Russia in USA (@RusEmbUSA) June 27, 2020

В материале NYT говорится о том, что российские спецслужбы, по словам сотрудников американской разведки, предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения.

Авторы статьи не располагают достаточной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по афганскому мирному процессу, по Сирии, КНДР, Венесуэле и Ирану, подчеркнули в посольстве.

Мы требуем ответственные за это власти США принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, — говорится в заявлении диппредставительства.

Как писал NEWS.ru ранее, к выводу о подкупе боевиков «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) россиянами американские разведчики пришли, проанализировав 20 убийств в 2019 году. Данную информацию передали американскому лидеру Дональду Трампу и представителям Совета национальной безопасности Белого дома.