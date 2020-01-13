https://static.news.ru/photo/9e6e0d66-362b-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Кори Букер Фото: Quad-City Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор от Демократической партии Соединённых Штатов Кори Букер 13 января объявил, что больше не намерен бороться за президентское кресло в США.

Буду продолжать эту борьбу, только буду это делать в этом году не в качестве кандидата в президенты. Принял решение прекратить свою избирательную кампанию, — приводит слова демократа «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Своё решение Букер объяснил невозможностью победы из-за нехватки средств для финансирования кампании. Американские СМИ отмечают, что сенатор решил отказаться от гонки после того, как не смог получить достаточной поддержки для участия в очередной серии дебатов демократов, запланированных 14 января в Айове.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с иронией отреагировал на решение представителя Демократической партии.

Букер, получавший в опросах около 0%, только что вышел из гонки представителей Демократической партии в рамках первичных выборов. Теперь смогу спокойно отдыхать. Был крайне обеспокоен тем, что однажды мы будем бороться с ним лицом к лицу, — написал глава Белого дома в Twitter.

Really Big Breaking News (Kidding): Booker, who was in zero polling territory, just dropped out of the Democrat Presidential Primary Race. Now I can rest easy tonight. I was sooo concerned that I would someday have to go head to head with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро объявил, что прекращает борьбу за пост президента. Он отметил, что «учитывая условия» предвыборной кампании, пришёл к выводу: «время пока не настало». Кастро был единственным латиноамериканским участником президентской кампании 2020 года. Министерский пост он занимал при президенте Бараке Обаме. Кастро выразил «глубокую признательность» своим сторонникам и пообещал продолжать «бороться за Америку, в которой важен каждый». Он также призвал единомышленников присоединиться к этой борьбе.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.