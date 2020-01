Своё решение Букер объяснил невозможностью победы из-за нехватки средств для финансирования кампании. Американские СМИ отмечают, что сенатор решил отказаться от гонки после того, как не смог получить достаточной поддержки для участия в очередной серии дебатов демократов, запланированных 14 января в Айове.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с иронией отреагировал на решение представителя Демократической партии.

Really Big Breaking News (Kidding): Booker, who was in zero polling territory, just dropped out of the Democrat Presidential Primary Race. Now I can rest easy tonight. I was sooo concerned that I would someday have to go head to head with him!