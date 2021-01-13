ЦРУ рассекретило все свои документы об НЛО

https://static.news.ru/photo/12539584-55ac-11eb-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ce6/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, опубликовала в свободном доступе файлы ЦРУ, содержащие данные об НЛО или аномальных атмосферных явлениях (ААЯ).

Компакт-диск с документами The Black Vault приобрела у ЦРУ в середине 2020 года.

Некоторые из отчётов относятся к 1980-м годам. По словам администратора сайта Джона Гринвальда — младшего, ЦРУ утверждает, что это все его документы об НЛО. Пока проверить невозможно, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Для меня это большая победа, общество должно знать о возможных внеземных явлениях, я начал добиваться этого, когда мне было 15 лет, — рассказал Гринвальд изданию Motherboard.

Он отметил, что в течение 25 лет добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации (FOIA). За это время было подано свыше 10 тысяч запросов. Вместе с компакт-диском «коллекция секретных материалов» насчитывает 2780 страниц.

Отмечается, что многие рассекреченные файлы были отредактированы, а общее качество фотокопий и отсканированных документов достаточно низкое. В самих документах нет доказательств о встречах с инопланетянами, однако приводятся многочисленные отчёты об инцидентах, связанных с наблюдением необъяснимых аномальных атмосферных явлений.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сети появился снимок необычного летательного аппарата. Сделать его удалось благодаря сервису Google Maps. На фотографии запечатлён объект футуристической конструкции. Его можно принять за НЛО.