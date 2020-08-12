Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о том, что выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Для многих его решение стало очевидным: харизматичная афроамериканка Харрис поможет завоевать столь нужные демократам голоса чернокожего электората. Кроме того, учитывая преклонный возраст самого Байдена, Харрис может использовать пост вице-президента как трамплин в кресло главы Белого дома.

Процесс выбора кандидата в вице-президенты обычно не привлекает особого внимания американской публики. Формально второй человек в государстве, вице-президент США на деле выполняет в основном представительские функции. Но так как Джо Байдену уже 77 лет, скорее всего, в случае избрания, он станет президентом одного срока. Не говоря уже о том, что всегда есть вероятность того, что президент не сможет досидеть в Белом доме до конца своего мандата из-за проблем со здоровьем или смерти. Поэтому к фигуре потенциального кандидата в вице-президенты при Байдене было приковано такое внимание — велика вероятность, что через несколько лет второе лицо в государстве станет первым.

Ещё в марте Байден обещал выбрать себе в вице-президенты женщину, а после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и подъёма движения Black Lives Matter его стали наперебой просить остановить свой выбор на чернокожей женщине. Так и произошло: 55-летняя Камала Харрис — дочь профессора экономики родом с Ямайки и уроженки Индии. По её словам, после развода родителей мать воспитывала её в традициях чернокожего сообщества США. Но индийские корни Камалы тоже ей пригодятся: эмигранты из Индии — одно из самых богатых национальных меньшинств в Америке, и Харрис в качестве вице-президента может привлечь дополнительные вливания в фонд кампании Байдена.

Джо Байден ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Харрис стала первой чернокожей женщиной-генпрокурором штата Калифорния, а затем — второй в истории афроамериканкой-сенатором. Годы в кресле главного калифорнийского гособвинителя неоднократно припоминали ей, когда она решила баллотироваться в президенты, причём отнюдь не со знаком «плюс». Харрис была жёстким прокурором и отправила за решётку не одного представителя местного чернокожего сообщества. Тёмное прошлое стало одной из причин, по которой бодро стартовавшая президентская кампания Харрис быстро сошла на нет, и она объявила о выходе из гонки.

Она — фейк, фальшивка, — приводит Politico мнение одного из афроамериканских избирателей Детройта. — Она не одна из нас. Она построила политическую карьеру на том, что сажала чёрных ребят.

Но до выхода из гонки Харрис успела провести успешную атаку на Байдена во время теледебатов. Бывший вице-президент при Обаме на тот момент считался фаворитом праймериз демократов и, в силу работы в офисе первого чернокожего президента США, защитником прав афроамериканцев. Однако Харрис припомнила ему, что в 1970-х годах он выступал против школьных автобусов. Эта программа позволила школьникам из бедных кварталов, населённых чернокожими, каждый день ездить учиться в соседние районы, где качество образования было лучше.

Я понимаю, что вы не расист, но для меня это очень личный вопрос, — обратилась Харрис к Байдену. — Одной из этих маленьких девочек была я.

После этой ремарки рейтинги Харрис пошли вверх: зрители дебатов однозначно присудили ей победу над Байденом. Но бывший вице-президент предпочёл забыть об этой словесной перепалке — плюсы Харрис для него перевесили минусы.

Фигура калифорнийского сенатора, по мнению экспертов , идеально балансирует кандидатуру Байдена. Он — белый пожилой мужчина, она — относительно молодая для политика чернокожая женщина. Бывшая соперница Байдена по праймериз — более яркий оратор, чем он сам, но её подвело отсутствие чёткой позиции по многим вопросам, например, по поводу введения всеобщего медицинского страхования. Однако то, что было плохо для претендента на пост президента, хорошо для кандидата в вице-президенты. В этой роли Харрис не нужна независимая предвыборная программа, достаточно поддержать ту, что у Байдена, тем более, что они оба находятся на умеренном фланге своей партии.

Позиция Харрис по поводу России довольно традиционна для её партии. Она неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешаться в выборы и повредить её кампании и призывала социальные сети противостоять российским ботам и хакерам. Хорошие новости состоят в том, что сенатор, как и Байден, поддерживает продление договоров с Россией в сфере ограничения ядерных вооружений. Пожалуй, на этом российский пункт её внешнеполитической повестки и заканчивается.

Штаб Байдена, очевидно, пытается повторить успех Барака Обамы, которому дважды удалось мобилизовать чернокожих избирателей и победить на президентских выборах. Но они упускают из вида то разочарование, которое сформировалось у национальных меньшинств после ухода Обамы из Белого дома. Несмотря на то, что они наконец получили «своего» президента, в их жизни мало что из изменилось к лучшему, и последняя волна расовых массовых протестов — лучшее доказательство этому. Поэтому впредь афроамериканцы будут осторожнее относиться к чернокожим кандидатам.

Кампания Дональда Трампа быстро ухватила подобные настроения избирателей и наградила Камалу Харрис прозвищем «фальшивая». В агитационном ролике, опубликованном на странице Трампа в Twitter, женщину-сенатора также называют «радикально левой» и утверждают, что Байден собирается передать ей власть. И если первый пассаж не выдерживает критики, то второй — вполне правдоподобен.