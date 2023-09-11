Что сейчас находится на месте башен-близнецов в Нью-Йорке после 11 сентября В Нью-Йорке продолжат строительство небоскребов на месте башен-близнецов

Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Утром 11 сентября 2001 года два захваченных террористами самолета, которые летели в Лос-Анджелес, были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра (WTC). Оба небоскреба обрушились, насчитывалось почти три тысячи жертв. Что сейчас находится на месте теракта?

Ответственность за совершенное преступление на себя взяла «Аль-Каида» (Организация признана террористической и запрещена на территории РФ). По официальной версии, спланировал и подготовил террористический акт ее основатель Усама бен Ладен. 11 сентября 2011 года четыре угнанных членами движения самолета должны были врезаться в ключевые здания США. Террористы направили лайнеры в башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом.

Как выглядит мемориал памяти жертв

Мемориал памяти жертв 11 сентября 2001 года был открыт на 10-ю годовщину террористической атаки. На его согласование и строительство ушло более шести лет. Проект архитекторов Майкла Арада и Питера Уолкера с названием «Отражающее отсутствие» был утвержден в 2004 году.

Сегодня мемориал представляет собой два больших зеркальных бассейна, по внутренним стенкам которых стекает вода. Сооружения были построены на том же месте, где стояли разрушенные небоскребы. Утекающая в центр мемориала вода символизирует бездну. На внешних стенках бассейнов написаны имена 2977 людей, погибших во время террористических атак 1993 и 2001 годов.

По данным на 2011 год, смета расходов на мемориал составляла $500 млн. Издание The Wall Street Journal считает его самым дорогим памятником Америки.

Фото: Allan Tannenbaum for CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Мемориал памяти жертв 11 сентября 2001

Что находится на месте башен-близнецов

На месте совершения террористического акта в 2001 году было начато строительство нового комплекса и музея. «Отстроить Нью-Йорк» обещал еще занимавший тогда пост президента США Джордж Буш — младший. Было возведено четыре небоскреба. Согласно данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, работы над пятым комплексом завершатся в 2028 году. Его большая часть будет отдана под квартиры, здание должно получить статус доступного жилья.

Музей 9/11 также находится на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра, под бассейнами. Он был открыт 21 мая 2014 года. Самым большим его залом является Foundation Hall. Одна из стен галереи была построена для сдерживания реки Гудзон, а также содержит останки колонн, которые формировали внешнюю структуру башен-близнецов. Среди выставочных экспонатов присутствуют артефакты, фотографии, видео и другие материалы о Всемирном торговом центре и трагедии.

На месте теракта также был построен Центр изобразительных искусств Рональда Перельмана и церковь Святого Николая Греческой православной архиепископии Константинопольского патриархата.

Последние новости о теракте 11 сентября

Федеральное бюро расследований США в 2021 году опубликовало первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Обнародованные материалы были составлены по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Разговор касался его контактов с лицами, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.

В апреле 2022 года американский телеканал CBS впервые показал видеозапись с террористами, принимавшими участие в атаках 11 сентября 2001 года в США. Видеозапись попала в распоряжение британской полиции через две недели после теракта. Помимо угонщиков самолета на ней можно увидеть саудовского подданного Омара аль-Баюми. Он подозревается в причастности к организации терактов.

Бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров рассказал, что организаторы теракта в Нью-Йорке готовили альтернативные планы нападения, которые в случае реализации могли нанести более крупный урон.

«Первым вариантом был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. Второй вариант — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом», — сообщил он.

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