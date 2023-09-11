В бюджете России выявили нарушения на 1,6 трлн рублей Глава СП: около 1,6 трлн рублей бюджетных средств тратились с нарушениями

Фото: Счетная палата

Галина Изотова

Около 1,6 трлн рублей бюджетных средств тратились с нарушениями и недостатками в 2022 году, заявила в беседе с «Известиями» исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова. Она подчеркнула, что большая часть недочетов связана с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности. При этом она признала, что некоторая часть средств была потрачена неэффективно.

Мы закончили проверки эффективности расходования бюджетных средств 2022 года, подвели итоги части тематических проверок и выявили нарушений и недостатков в расходовании средств на 1,6 трлн рублей. <...> Значительную часть составляют нарушения и недостатки, связанные с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности. Но есть, конечно, и доля неэффективных и нецелевых расходов, но она незначительная, — сказала Изотова.

Она отметила, что ежегодно Счетная палата требует вернуть некоторые средства в федеральный бюджет. По словам Изотовой, в 2023 году в казну государства были возвращены 1,5 млрд рублей, в прошлом году суммарно удалось вернуть более восьми млрд рублей. При этом она уточнила, что в 2023 году фиксируется как рост числа нарушений и недостатков, так и количество возвращенных средств.

Ранее Минфин заявил, что дефицит федерального бюджета России по итогам периода с января по июль 2023 года составил 2,81 трлн рублей. По данным ведомства, доходы в казну России за первые семь месяцев года составили 14,5 трлн рублей, в то время как расходы — 17,3 трлн рублей. Это первая оценка ведомства дефицита/профицита по отношению к объему ВВП за последние два года.