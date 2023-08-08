Минфин России оценил дефицит бюджета к ВВП впервые за два года Минфин: дефицит бюджета России за 2023 год составляет 2,81 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит федерального бюджета России по итогам периода с января по июль 2023 года составил 2,81 трлн рублей, сообщает в Telegram пресс-служба Минфина. По данным ведомства, доходы в казну России за первые семь месяцев года составили 14,5 трлн рублей, в то время как расходы — 17,3 трлн рублей. Это первая оценка ведомства дефицита/профицита по отношению к объему ВВП за последние два года.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2023 года составил 14 525 млрд рублей. <...> Расходы федерального бюджета за семь месяцев 2023 года составили 17 341 млрд рублей, — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшие доходы в бюджет (4,193 трлн рублей) принесли нефть и газ. Доходы, не связанные с нефтью и газом, составили 10,332 трлн рублей. Как подчеркнули министерстве, динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов остается в устойчиво положительной области.

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,402 трлн рублей. При этом сумма доходов равнялась 5,678 трлн рублей, а расходы достигли 8,08 трлн рублей.