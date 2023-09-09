В США опознали еще двух жертв терактов 11 сентября

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нью-Йорке были опознаны еще две жертвы терактов 11 сентября, сообщается на сайте городских властей. Таким образом общее число идентифицированных жертв атак на Всемирный торговый центр теперь составляет 1649. Имя опознанных жертв — мужчины и женщины — не называют по просьбе их семей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Джейсон Грэм сегодня объявили о еще двух опознанных жертвах терактов 11 сентября во Всемирном торговом центре в 2001 году, — говорится в заявлении.

Также уточняется, что жертвы были опознаны благодаря ДНК-анализу их останков. При этом неопознанными остаются еще 1104 жертвы терактов.

Ранее жертвы терактов были опознаны в сентябре 2021 года. Тогда также удалось идентифицировать двух человек.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана проложило дорогу к новому теракту, подобному трагедии 11 сентября 2001 года. По его словам, утверждения Белого дома об отсутствии террористической угрозы из Афганистана являются ложью.