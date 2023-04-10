В США рассказали, как Байден подготовил новое «11 сентября» Сенатор Грэм: Байден проложил путь к новому теракту в США, подобному 11 сентября 2001 года

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана проложило дорогу к новому теракту, подобному трагедии 11 сентября 2001 года. Свое мнение сенатор высказал в интервью телеканалу Fox News. По его словам, утверждения Белого дома об отсутствии террористическй угрозы из Афганистана являются ложью.

На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, — это он проложил путь к новому 11 сентября, — сказал Грэм.

Он также рассказал, что источники в американском военном ведомстве сообщили ему, будто бы США могут быть без предупреждения атакованы террористами из Афганистана в ближайшие шесть месяцев.

По словам сенатора, последний доклад Белого дома говорит о ликвидации всех террористических групп в Афганистане, но это не соответствует действительности и является попыткой обелить себя.

Ранее сообщалось, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) закрыл радиостанцию «Садай Банован», что в переводе означает «Женский голос», за то, что в ее эфире транслировалась музыка во время священного месяца Рамадан. Радиостанция является уникальной в Афганистане, поскольку управляется женщинами. Ее глава Наджия Сорош какие-либо нарушения отрицает.