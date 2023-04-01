Талибан лишил афганцев женского голоса на радио Талибы закрыли основанную женщинами радиостанцию за музыку во время месяца Рамадан

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) закрыл радиостанцию «Садай Банован», что в переводе означает «Женский голос», за то, что в ее эфире транслировалась музыка во время священного месяца Рамадан, пишет AP со ссылкой на представителя движения. Радиостанция является уникальной в Афганистане, поскольку управляется женщинами. Ее глава Наджия Сорош какие-либо нарушения отрицает.

«Садай Банован» была основана десять лет назад. Состав ее сотрудников насчитывает восемь человек, шесть из которых женщины.

Директор по информации и культуре провинции Бадахшан Моезуддин Ахмади, указал, что радиостанция несколько раз нарушала «законы и предписания Исламского эмирата», транслируя песни и музыку во время Рамадана. Официального запрета на музыку в Афганистане нет.

Он добавил, что если радиостанция будет следовать политике Исламского эмирата Афганистан и даст гарантию, что впредь нарушений больше не будет, то руководство страны позволит ей снова выходить в эфир.

Сорош, в свою очередь, назвала случившееся заговором и добавила, что никакой музыки в эфире не транслировалось.

Ранее администрация Афганистана, управляемая «Талибаном», запретила женщинам республики, занимающим должности в неправительственных учреждениях, ходить на работу. Мера была принята из-за того, что женщины не придерживались требуемого дресс-кода.