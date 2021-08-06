Родственники жертв терактов не захотели видеть Байдена на акциях памяти

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года не хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает NBC.

Против участия Байдена выступили почти 1,8 тысячи человек, среди которых есть родственники погибших. Они заявили, что глава государства сначала должен обнародовать документы о связях террористов с властями Саудовской Аравии. Родственники погибших уверены, что в засекреченных материалах находится именно эта информация. Они утверждают, что политик обещал раскрыть новые данные о трагедии, но когда стал президентом, не сделал этого.

Комиссия по расследованию теракта завершила работу в 2004 году. Родственники погибших убеждены, что её члены обнаружили множество доказательств причастности арабской страны к трагедии, но власти якобы хранят эту информацию в тайне. Общественники подчеркнули, что не могут принять Байдена «в наших священных местах», пока глава государства не исполнит своё обязательство.

Два угнанных террористами пассажирских самолёта 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне, а четвёртый разбился недалеко от Питтсбурга. Жертвами трагедии стали 2974 человека.

В декабре 2020 года американские прокуроры обвинили уроженца Кении в планировании нападения 11 сентября на небоскрёб в США. Он хотел повторить теракт. Утверждается, что подозреваемый по имени Чоло Абди Абдулла вступил в сомалийскую террористическую группировку, а затем сдал тесты для получения лицензии пилота.