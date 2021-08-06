Родственники жертв терактов не захотели видеть Байдена на акциях памяти

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года не хотят, чтобы глава Белого дома Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает NBC.
Против участия Байдена
Комиссия по расследованию теракта завершила работу в 2004 году. Родственники погибших убеждены, что её члены обнаружили множество доказательств причастности арабской страны к трагедии, но власти якобы хранят эту информацию в тайне. Общественники подчеркнули, что не могут принять Байдена «в наших священных местах», пока глава государства не исполнит своё обязательство.
Два угнанных террористами пассажирских самолёта 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне, а четвёртый разбился недалеко от Питтсбурга. Жертвами трагедии стали 2974 человека.
В декабре 2020 года американские прокуроры обвинили уроженца Кении в планировании нападения 11 сентября на небоскрёб в США. Он хотел повторить теракт. Утверждается, что подозреваемый по имени Чоло Абди Абдулла вступил в сомалийскую террористическую группировку, а затем сдал тесты для получения лицензии пилота.