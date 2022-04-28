В США впервые показали видео с террористами, причастными к 11 сентября

Фото z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский телеканал CBS впервые обнародовал видеозапись, на которых запечатлены террористы, принимавшие участие в атаках 11 сентября 2001 года в США, передаёт РИА Новости. На кадрах изображены люди, угнавшие самолёты, которые впоследствии влетели в башни-близнецы в Нью-Йорке.

На видеозаписи присутствуют террористы Наваф Аль-Хазми и Халид Аль-Мидхар на вечеринке, которая, предположительно, проходила в Сан-Диего зимой 2000 года.

На кадрах, по информации канала, фигурирует саудовский подданный Омар аль-Баюми, подозреваемый в помощи подготовки к терактам.

Отмечается, что видеозапись попала в распоряжение британской полиции через, примерно, две недели после 11 сентября 2001 года, при этом, до текущего момента опубликованы не были.

Считается, что теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

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