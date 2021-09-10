Байден сделал странный жест на траурной церемонии 11 сентября

Президент США Джо Байден странно себя повёл во время траурных мероприятий в память жертв теракта 11 сентября 2001 года. По сообщениям очевидцев, он снял маску и что-то крикнул толпе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Байден стоял в окружении бывших хозяев Белого дома во время церемонии, когда приспустил с лица маску и прокричал что-то несвязное в сторону людей, пришедших на церемонию. Что именно он крикнул, не уточняется.

Теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.

Ранее Байден подвергся критике за своё неуважение к памяти погибших американских военных в Афганистане. Военнослужащие погибли рядом с аэропортом Кабула, когда террорист-смертник привёл в действие своё адское устройство. 13 бойцов погибли, ещё 18 получили разные ранения. Во время церемонии прощания с погибшими президент бесцеремонно посмотрел на наручные часы. Таким моветоном лидер вызвал бурю возмущения в общественности США. Многие даже восприняли это как плевок на подвиги ветеранов боевых действий. Этот поступок ряд американцев счёл откровенно отвратительным.