ФБР обнародовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября 2001 года

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Указ Байдена был подписан 3 сентября 2021 года, сообщается на сайте ведомства.
Документ
Текст состоит из 16 страниц. В нём много купюр. В частности, скрыто имя источника, который тогда надеялся получить гражданство США.
Ранее стало известно, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. Об этом рассказал бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что террористы планировали нападение за год до трагедии.