Большинство подпавших под санкции США танкеров России находятся в простое Bloomberg: 50 из 53 подпавших под санкции танкеров России находятся в простое

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Власти США ввели санкции в отношении 53 российских нефтетанкеров, однако лишь три из них в настоящее время работают и отгружают сырье, пишет агентство Bloomberg. Остальные находятся в простое в Балтийском и Черном морях, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.

При этом судна, подпавшие под американские санкции, составляют лишь 7,5% от флота России, который занимается транспортировкой сырья. Эффективность ограничений США еще больше подрывает снижающаяся стоимость бронирования. Агентство отмечает, что на фоне всех этих факторов расходы России не увеличиваются.

Ранее агентство со ссылкой на базу данных по морским кораблям Equasis писало, что появляется все больше свидетельств того, что РФ начала строить «теневой флот» для перевозки сжиженного природного газа. В собственность малоизвестных дубайских компаний за последние три месяца перешло по меньшей мере восемь судов, включая четыре корабля ледового класса. Другим признаком постройки «теневого флота» в агентстве назвали отсутствие в базе Международной морской организации информации о страховщиках трех танкеров, говорится в публикации.