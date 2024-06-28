На Западе заявили о строительстве нового «теневого флота» России Bloomberg: Россия начала строить второй «теневой флот» после новых санкций

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Сахалинская область

Появляется все больше свидетельств того, что РФ начала строить «теневой флот» для перевозки сжиженного природного газа, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на базу данных по морским кораблям Equasis. В собственность малоизвестных дубайских компаний за последние три месяца перешло по меньшей мере восемь судов, включая четыре корабля ледового класса.

Другим признаком постройки «теневого флота» в агентстве назвали отсутствие в базе Международной морской организации информации о страховщиках трех танкеров.

Евросоюз в июне принял 14-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на любые операции по реэкспорту СПГ из России в третьи страны через территорию Евросоюза. Мера вступит в силу после девятимесячного переходного периода.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее предложил задерживать перевозящие российскую нефть танкеры, блокируя их в итальянских портах. Он призвал охотиться за всем, что позволяет работать «военной машине» России, в том числе за деньгами, нефтью, газом и кораблями. Министр также заявил, что нужно накладывать санкции на компании из таких стран, как Израиль, Китай, Турция и Киргизия, которые, по его мнению, поставляют в Россию материалы двойного назначения.