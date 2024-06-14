МИД Великобритании предложил охотиться на танкеры с российской нефтью МИД Великобритании предложил задерживать танкеры с российской нефтью в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил в интервью Corriere della Sera задерживать перевозящие российскую нефть танкеры, блокируя их в итальянских портах. Он призвал охотиться за всем, что позволяет работать «военной машине» России, в том числе за деньгами, нефтью, газом и кораблями. Министр также заявил, что нужно накладывать санкции на компании из таких стран, как Израиль, Китай, Турция и Киргизия, которые, по его мнению, поставляют в Россию материалы двойного назначения.

Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать, — заявил Кэмерон.

Ранее правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении России на 42 позиции. В частности, туда были включены не только российские компании, но также организации из Израиля, Киргизии, Китая, ОАЭ, Турции и Центрально-Африканской Республики.

Под санкции подпали, помимо прочих, компании «Новатэк Мурманск», «Русатом Арктик», «РусХимАльянс», «ВНИИР-Прогресс», «Современный морской арктический транспорт СПГ», а также авиаперевозчик «Волга-Днепр». Помимо этого, ограничения введены в отношении МосБиржи и ее главы Юрия Денисова, а также Тамбовского порохового завода.