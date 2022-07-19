«Больше, чем людей»: Харрис оценила объёмы оружия, произведённого в США Вице-президент США Харрис: за 20 лет количество произведённого в стране оружия утроилось

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В настоящее время в США количество единиц оружия превышает число граждан страны. при этом угрожает оружие в первую очередь темнокожим американцам. Об этом заявила вице-президент страны Камала Харрис на встрече национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США. её слова приводит РИА Новости.

Количество оружия, произведенного в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей, — заявила Харрис.

Она также добавила, что подавлющим большинством жертв вооружённых нападений становятся темнокожие. По данным Харрис, они составляют 13% населения страны, но представляют 62% жерт вооружённых убийств.

Согласно информации портала Gun Violence Archive, который занимается сбором статистики инцидентов с применением огнестрельного оружия, с начала 2022 года в стране погибли более 11 тысяч человек. Ещё поряда 21 тысячи человек получили ранения.

По данным статистики на 2021 год, в США приходилось 120,5 единицы оружия на 100 человек населения.

Ранее стало известно, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в баре в 11-м округе Парижа. Ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр округа Франсуа Воглен.