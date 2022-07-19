Один человек погиб в результате стрельбы в Париже Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в Париже

Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в баре в 11-м округе Парижа. Ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр округа Франсуа Воглен, его слова приводит РИА Новости.

По словам Воглена, инцидент произошёл в баре Chicha на rue Popincourt.

Погиб человек, ещё четверо получили ранения. На данном этапе остаются неясными мотивы этого варварского акта, — сообщил мэр.

Он также добавил, что один из нападавшх был задержан, второму удалось скрыться с места происшествия.

По данным телеканала BFM, 18 июля около 21:35 по местному времени (22:35 по Москве) двое мужчин подъехали к бару на автомобиле и открыли огонь. Пули попали в посетителей, сидевших на террасе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы. По информации правыоохранителей, в ходе потасовки на улице Крылатская один из нападавших ранил 35-летнего мужчину в голову. Пострадавшего госпитализировали.