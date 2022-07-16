Полиция задержала двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали двух приезжих, подозреваемых в стрельбе на западе Москвы. На сайте «МВД Медиа» уточнили, что в ходе стрельбы на улице Крылатская один из нападавших ранил 35-летнего мужчину в голову. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции ОМВД России по районам Проспект Вернадского и Крылатское города Москвы задержали двух приезжих мужчин.<...> Предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, изъят и направлен на экспертизу, — сказано в сообщении.

Полицейские доставили подозреваемых в территориальное отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошло в одном из офисов микрозаймов на Кожевнической улице. Туда пробрался мужчина, у которого с собой оказался пистолет. Он набросился на сотрудницу и расстрелял ее. Она умерла на месте происшествия, медики не успели ей помочь. Женщине был 51 год. Позже суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов.