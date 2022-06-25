Билли Айлиш высказалась против запрета абортов в США Певица Билли Айлиш со сцены выступила против запрета абортов в США

Фото: Phil McCarten/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Певица Билли Айлиш

20-летняя американская певица Билли Айлиш во время выступления на фестивале «Гластонбери» со сцены раскритиковала решение Верховного суда США о прекращении конституционного права на прерывание беременности, сообщает радио «Говорит Москва». По ее словам, 24 июня стал «очень темным днем» для женщин всей страны.

Все, на что я способна, так это сказать об этом, — заявила певица.

После этого Айлиш исполнила собственную песню «о пожилых мужчинах, злоупотребляющих своим положением», под названием «Ваша сила». Она посвятила произведение всем, кто был причастен к ограничению абортов в США.

Накануне недалеко от здания суда в центре Вашингтона начались протесты, связанные с темой абортов. Несмотря на то что акция проходит мирно, на месте присутствует большое число представителей правоохранительных органов. Здание суда также было заранее обнесено двухметровым заграждением.

После отмены постановления от 1973 года федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Противники этого призывают не отнимать право женщин на самостоятельные решения в вопросах собственных тел.