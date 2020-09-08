Библию с автографом Трампа выставили на продажу почти за $40 тысяч

https://static.news.ru/photo/3affb34e-f1ef-11ea-82ac-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/MediaGlobal Look Press

Библию с автографом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выставили на продажу за $37,5 тысячи.

Библия, подписанная американским лидером в июне, выставлена на продажу в магазине Moments In Time. На сайте магазина указали, что там предоставляют услуги по реализации и покупке различных материалов с автографами знаменитостей, передаёт «Москва 24».

Также в магазине можно приобрести оригинал рукописи книги Рихарда Вагнера «Здесь идёт невеста», оригинальную и очень редкую страницу рукописи из книги Дарвина «Происхождение видов», рукописное письмо Галилея с научным содержанием, завещание сэра Фрэнсиса Дрейка.

Ранее очки индийского политика Махатмы Ганди продали на аукционе дома East Bristol Auctions за $340 тысяч. Известно, что предмет выставил на продажу некий человек, который получил его от своего дяди. Родственник продавца в 1910–1930 годах работал в Южной Африке, где в то время находился и Ганди. Примечательно, что продавец не понимал ценности вещи — он оставил очки в конверте в почтовом ящике аукционного дома и приложил записку с просьбой ему позвонить. При этом стартовая цена лота была меньше конечной почти в 17 раз, писал NEWS.ru.