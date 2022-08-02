Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не нарушает суверенитет Китая

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Визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не является нарушением суверенитета Китая, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы не считаем, что данный визит является нарушением суверенитета [КНР], — сказал Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не позволит Пекину себя запугать, поскольку «альянсы США в регионе сильны». По словам Кирби, в регионе находятся от пять до семи блоков и отношение Вашингтона к безопасности на островном государстве достаточно серьезное.

США не позволят себя запугать данными угрозами. Мы были свидетелями угроз и подобного рода риторики на протяжении последних нескольких дней...У нас есть серьезные обязательства в сфере безопасности в данном регионе, у нас от пяти до семи альянсов в данном регионе — и мы относимся к этому серьезно, — указал высокопоставленный американский чиновник.

Накануне на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня.

После приземления Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого Пекин обвинил США в нарушении принципа «одного Китая». МИД страны выразил решительный протест, заявив, что Вашингтон затеял опасную игру с огнем и ему не следует разменивать тайваньскую карту. В дипведомстве отметили, что примут «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе».