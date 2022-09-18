Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными CNN: власти США не смогли объяснить родственникам Грайнер и Уилана требования России

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Белый дом

Администрация Белого дома не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на супругу Грайнер Шерил. Президент США Джо Байден принимал в Белом доме родственников отбывающих тюремное заключение в РФ американцев в минувшую пятницу, 16 сентября.

Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия, — сказала супруга Грайнер.

В американской администрации заявляют, что направили России серьезное предложение об обмене заключенными, однако подробностей его не приводят. Предполагается, что сделка должна привести к возвращению на родину осужденных в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По данным СМИ, взамен Москва хочет освобождения предпринимателя Виктора Бута. Кроме того, сообщается, что Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле «два на два».

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ее приговорили к девяти годам тюремного заключения. Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США: в 2016 и 2020 годах

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок за шпионаж.

Российский предприниматель Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осуждён за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

Ранее жена Бриттни Грайнер рассказала, что спортсменка «сходит с ума» и чувствует себя плохо. По словам родственницы, у нее вызвали большое беспокойство слова баскетболистки о ее самочувствии.