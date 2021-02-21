Белый дом: Байден готов к переговорам по ядерной программе Ирана

https://static.news.ru/photo/a9d4e3ac-7462-11eb-a075-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы республики. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы, — заявил Салливан в эфире телеканала CBC.

Ранее сам Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Он отметил, что работа в этом направлении будет вестись в тесной координации с европейскими и другими партнёрами.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами страны.