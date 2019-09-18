https://static.news.ru/photo/5dbbf59a-d9f5-11e9-9384-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

В США правоохранителям удалось раскрыть совершённое 38 лет назад убийство благодаря генеалогическому сайту.

18-летняя Джинни Мур была изнасилована и убита в штате Колорадо в августе 1981 года. Несмотря на широкое внимание прессы к произошедшему и тот факт, что на месте преступления была обнаружена ДНК убийцы, почти 40 лет дело оставалось нераскрытым.

В мае 2019 года детектив Элиас Альберти вспомнил историю «Убийцы из Золотого штата» и решил попытаться найти преступника с помощью генетической базы. Образцы спермы мужчины были отправлены в лабораторию, данные выгрузили на сайт Family Tree DNA. Он показал сходство в материалах с человеком, ранее проходившим тест.

A Colorado teen's murder was cold for nearly 38 years. Then @jeffcosheriffco investigators tried building a family tree from the unknown killer's DNA.



How the case came together: https://t.co/b9A2vZZets — Ryan Osborne (@Ryan_Osborne7) September 17, 2019

Спустя несколько недель поисков и анализа информации следователи установили личность убийцы. Им оказался Дональд Стивен Переа, умерший в мае 2012 года в возрасте 54 лет. В период с 1982 по 1985 год он сидел в тюрьме за другое изнасилование, сообщает Denver Channel .

В апреле 2018 года в США был арестован бывший полицейский Джозеф Джеймс Деанжело, совершивший несколько десятков преступлений. «Убийцу из Золотого штата» удалось найти благодаря новым технологиям в сфере ДНК, писал News.ru.