18-летняя Джинни Мур была изнасилована и убита в штате Колорадо в августе 1981 года. Несмотря на широкое внимание прессы к произошедшему и тот факт, что на месте преступления была обнаружена ДНК убийцы, почти 40 лет дело оставалось нераскрытым.

В мае 2019 года детектив Элиас Альберти вспомнил историю «Убийцы из Золотого штата» и решил попытаться найти преступника с помощью генетической базы. Образцы спермы мужчины были отправлены в лабораторию, данные выгрузили на сайт Family Tree DNA. Он показал сходство в материалах с человеком, ранее проходившим тест.