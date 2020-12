Барак Обама перечислил свои любимые сериалы

По словам политика, он много времени уделяет написанию мемуаров «A Promised Land» («Земля обетованная»), а кино помогает ему расслабиться.

Обама считает, что лучшими в 2020 году стали «Лучше звоните Солу», «В лучшем мире», «Хранители» и «Пацаны». Свой выбор бывший президент США обосновал тем, что в этих историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, корпоративной власти, капитализме и СМИ, передаёт Entertainment Weekly.

Экс-глава государства добавил, что в нынешнем году также с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.

Шоураннер и создатель «Пацанов» Эрик Крипке в Twitter поблагодарил Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из «В лучшем мире» сообщила в социальной сети, что «рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал».