Барак Обама перечислил свои любимые сериалы

https://static.news.ru/photo/6826180c-4048-11eb-bf81-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sanjeev Singhal/The News Access/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама назвал телесериалы, которые ему понравилось смотреть в 2020 году.

По словам политика, он много времени уделяет написанию мемуаров «A Promised Land» («Земля обетованная»), а кино помогает ему расслабиться.

Обама считает, что лучшими в 2020 году стали «Лучше звоните Солу», «В лучшем мире», «Хранители» и «Пацаны». Свой выбор бывший президент США обосновал тем, что в этих историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, корпоративной власти, капитализме и СМИ, передаёт Entertainment Weekly.

Экс-глава государства добавил, что в нынешнем году также с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.

Шоураннер и создатель «Пацанов» Эрик Крипке в Twitter поблагодарил Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из «В лучшем мире» сообщила в социальной сети, что «рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал».

Ранее в США посчитали расистским выпуск шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Так, предметом обсуждения стал скетч с участием актрисы, спародировавшей экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму. В частности, в ролике запечатлён человек в образе американского политика. Ведущий проекта Тигран Кеосаян выводит «бывшего главу США» в эфир, сопровождая всё это словами, что политик является «тёмной страницей американской истории».

Через какое-то время перед зрителями появляется женщина, лицо и тело которой покрыто чёрной краской. Она исполняет песню «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. После этого «Обама» в красной бандане, футболке и с украшениями на шее начинает выкрикивать Black Lives Matter, писал NEWS.ru.