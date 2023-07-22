Байден заявил, что является искусственным интеллектом Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Американский лидер охарактеризовал свою персону подобным образом в ходе краткой речи по проблемам разработок с применением технологий ИИ.

Я искусственный интеллект. В ошибках, которые я сделаю, вините искусственный интеллект, — сказал Байден, вызвав смех присутствующих.

На выступлении в Белом доме были представители руководства крупнейших американских технологических компаний, в том числе президенты Microsoft, Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Одна из присутствующих на мероприятии журналисток шутливо спросила у бизнесменов, являются ли они настоящими или репортерам представили пример разработки с использованием нейросетей. Вопрос вызвал смех у предпринимателей. Один из них похлопал себя по плечу, чтобы доказать, что он живой человек. В этот момент в зал вошел Байден и сказал, что он — искусственный интеллект.

По словам главы Белого дома, ИИ дает «невероятные благоприятные возможности». Однако его использование несет и «огромный риск» общественности и национальной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил над руководителем Сбербанка Германом Грефом во время обсуждения искусственного интеллекта. Глава государства спросил, когда Грефа заменят нейросети.