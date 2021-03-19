Байден выдвинул 78-летнего экс-сенатора на пост главы NASA

https://static.news.ru/photo/f771695a-88c6-11eb-b0ad-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего конгрессмена Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Его ещё должен утвердить сенат.

Во время своей работы в конгрессе Билл Нельсон возглавлял подкомитеты по космосу в обеих палатах. Большинство законопроектов по космосу и науке имеет его вклад. В сенате он был известен как главный сенатор по нашей космической программе, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Нельсон — профессиональный юрист и политик. Кроме того, в 1986 году он участвовал в шестидневной миссии NASA на шаттле «Колумбия» и провёл в космосе ряд научных экспериментов. Нельсон в данный момент является членом Консультативного совета NASA.

Как писал NEWS.ru, глава NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что организация планирует присвоить штаб-квартире имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон. Женщина начала свою карьеру в Западном вычислительном отделе исследовательского центра Лэнгли в Хэмптоне в 1960-е годы. Она была математиком и аэрокосмическим инженером. Помимо этого, Джексон руководила проектами, которые были связаны с наймом и продвижением женщин в NASA. Она скончалась в феврале 2005 года. Посмертно удостоена Золотой медали Конгресса США.