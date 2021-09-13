Байден ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за «Николаса» в Луизиане

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с наступлением тропического шторма «Николас» и распорядился оказать местным властям всевозможную поддержку со стороны государства. Об этом стало известно из сообщения, распространённого пресс-службой Белого дома.

Сегодня (13 сентября. — NEWS.ru) президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Николас», — говорится в официальном сообщении.

Оказывать помощь властям Луизианы будет Министерство внутренней безопасности и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США.

При этом Национальный центр по наблюдению за ураганами США подчеркнул, что шторм «Николас» усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона: скорость ветра в пределах природной аномалии составляет 33,3 м/с. Сейчас «Николас» проходит в 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью около 17 км/ч.

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